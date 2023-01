La centralità della sostenibilità aziendale per gli anni a venire

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sempre più rilevante nel mondo dell’imprenditoria, laè un asset di immenso valore per realtà di piccole e grandi dimensioni. Complice l’apprezzamento da parteclientela, che sempre più spesso tende a premiare i brand che rispettano il pianeta, preferendoli a quelli che non si fanno scrupoli in fatto di rischi per l’ambiente. Anche a costo di pagare di più. Questo miglioramentoreputazioneincide non solo sul giudizio dei clienti, ma anche su quello degli investitori. Una tendenza sempre più frequente, sia tra gli investitori privati che tra quelli istituzionali, è dare priorità alle aziende che si dimostrano attive nella tutela dell’ambiente, riducono le emissioni di CO2 e si impegnano a rispettare l’eventuale legame con il territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti ...