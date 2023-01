Kvaratskhelia | il bellissimo gesto con un bambino a Castel Volturno – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Kvichaè l’idolo dei tifosi del Napoli. Oggi il giocatore georgiano si è fermato per una foto personale con un piccolo tifoso. Il Napoli di Spalletti aspetta il ritorno in campo di Kvichache giocherà con la Roma. Ma il giocatore georgiano è atteso da tutti i tifosi, soprattutto dai più piccoli. I giovani tifosi del Napoli stanno crescendo nel mito dinon avendo visto altri campioni come Careca o Maradona. Aurelio De Laurentiis sta scrivendo una nuova storia del Napoli, che ovviamente resterà scolpita nel cuore di chi la sta vivendo. Ecco perché la disponibilità di questi campioni, soprattutto con i più piccoli è sempre molto importante. Bello ilfatto oggi dache al centro sportivo diè ...