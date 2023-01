Kvaratskhelia e Osimhen tra i Top 100 del 2022 secondo The Guardian | ecco le posizioni

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) dei due calciatori del Napoli Khvichae Victornella Top 100 al Mondo delil The. Il rinomato quotidiano britannico ha fatto intuire una certa sorpresa e stupore per il fuoriclasse georgiano di proprietà del Napoli, inserendolo al quarantesimo posto della sua graduatoria. Un poco più giù il nigeriano che è cinquantaduesimo, che segue in classifica Cristiano Ronaldo. Fino ad ora è stata rivelata una classifica parziale, bisogna infatti attendere per conoscere le primissime. Undicesimo Sadio Manè, dodicesimo Neymar, tredicesimo Harry Kane del Tottenham. Alle spalle di Kvara c’è Joshua Kimmich del Bayern Monaco, David Alba del Real Madrid e tanti altri talenti, compreso il milanista Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo, solo ...