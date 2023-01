(Di giovedì 26 gennaio 2023) L'allarme aereo era scattato stamani in tutta l'compresa e il governatore della regione Odessa, Maksym Marchenko, aveva già interpretato la mossa e dichiarato che la Russia si stava ...

Poche ore dopo e Mosca sferra un nuovomissilistico contro l'Ucraina anche in direzione di Vinnytsia e della regione di. Il governo ucraino sostiene che in poche ore la Russia abbia ......a lanciare un massicciomissilistico contro il Paese utilizzando aerei e navi. Soltanto nelle prime ore della giornata odierna sarebbero stati abbattuti 15 droni russi diretti versoe le ...

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 336 - Zelensky: Putin non è nessuno, non mi interessa incontrarlo - Zelensky: Putin non è nessuno, non mi interessa incontrarlo RaiNews

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev: "Oltre trenta missili lanciati dai russi". LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Tank Usa e tedeschi a Kiev, chiesti anche aerei e missili. I russi premono ... Il Sole 24 ORE

Sì all'invio di Leopard dalla Germania e di Abrams dagli Usa. Kiev: Decisivi per la nostra vittoria RaiNews

Kiev: attacco missilistico russo su Ucraina, 15 sulla capitale TGLA7

Un allarme antiaereo è scattato questa mattina in gran parte dell'Ucraina, inclusa la capitale Kiev: lo riporta il Kyiv Independent. Le forze russe hanno iniziato un nuovo attacco missilistico contro…