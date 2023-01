Juventus | test per Pogba e Vlahovic con la Next Gen | Bonucci in gruppo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lasi continua ad allenare alla Continassa, Massimiliano Allegri sta dirigendo la sessione mattutina di lavoro. Insieme al resto dei compagni c’è anche, il difensore si è riaggregato ale sta provando a mettersi alle spalle i guai muscolari che lo hanno fermato a metà dicembre. Perc’è attesa in vista deldi oggi pomeriggio. I due calciatori, insieme a De Sciglio e Cuadrado, prenderanno parte all’allenamento congiunto con laGen per valutare al meglio le loro condizioni in vista del rientro nell’elenco dei convocati. SportFace.

