“Juventus retrocessione sì” | la mossa dei bookmakers è eclatante

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Anche isi sono sbilanciati sullo scandalo che ha travolto la, lapreoccupa sempre più i tifosi bianconeri e potrebbe favorire pochi scommettori. I bianconeri sono stati penalizzati con 15 punti di penalizzazione, è la batosta per la questione delle plusvalenze fittizie. Si tratta di operazioni di mercato concluse con altre squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Laè pronta a presentare il ricorso dopo la pubblicazione delle motivazione, riuscire ad annullare la penalizzazione rischia di diventare una vera e propria impresa. Poi sarà il turno della seconda indagine sul secondo filone delle plusvalenze e sulla manovra degli stipendi. E’ stato pubblicato un documento inedito sulla Chat dei calciatori della ...

Con la sentenza della giustizia sportiva ancora in sospeso per quanto riguarda gli stipendi i Bookmakers cancellano la quota dellaper lain B Con la sentenza della giustizia sportiva ancora in sospeso per quanto riguarda gli stipendi i Bookmakers cancellano la quota dellaper lain B....possibili retrocessioni Mg Napoli 13/01/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ ... le agenzie di scommesse chiudono alla possibilità di giocare sulladella Juve : ...

La giustizia sportiva fa paura ai bookies: sospesa la quota sulla retrocessione della Juve La Gazzetta dello Sport

Bookies 'spaventati' dalla giustizia sportiva: sospesa la quota sulla retrocessione della Juventus Fcinternews.it

Scommesse, sospesa la quota sulla retrocessione della Juve per paura di nuove penalizzazioni - ilNapolista IlNapolista

Giustizia sportiva fa paura ai bookmakers: bloccata la quota sulla retrocessione della Juve Tutto Napoli

Ziliani spiega perché è sicura la retrocessione in B per la Juve | Top News Sportevai.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I bookmakers si sbilanciano sulla Juventus: è stata annullata la scommessa sulla retrocessione in Serie b del club bianconero ...