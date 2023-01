Juventus | Pogba e Vlahovic in gol nel test con la Next Gen - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I bianconeri possono sorridere: entrambi viaggiano spediti verso la convocazione per la gara di domenica con il Monza, in occasione della quale Allegri dovrebbe cambiare ...

I bianconeri possono sorridere: entrambi viaggiano spediti verso la convocazione per la gara di domenica con il Monza, in occasione della quale Allegri dovrebbe cambiare ...Dusan Vlahovic e Paulsembrano ormai sempre più vicini al ritorno in campo con la maglia della. Il centrocampista francese è fuori da inizio stagione per il problema al menisco , mentre il serbo è alle ...

Pogba critica Cuadrado negli spogliatoi della Juve: il video social è virale Corriere dello Sport

E’ già finita con la Juve: Pogba ‘chiama’ il nuovo club CalcioMercato.it

Pogba, futuro incerto Tutto Juve

VIDEO/ Juventus, Pogba prende in giro Cuadrado sui social fcinter1908

I bianconeri possono sorridere: entrambi viaggiano spediti verso la convocazione per la gara di domenica con il Monza, in occasione della quale Allegri dovrebbe cambiare modulo ...Assist di Pogba, gol di Vlahovic: i due big bianconeri cercano l'intesa alla Continassa, aspettando di ritrovarsi in gara ufficiale. La notizia più importante per Massimiliano Allegri, però, è già ...