Juventus | il processo e la carta segreta “Siamo di fronte ad un documento misterioso”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Continua a tenere banco la vicenda; cerchiamo di capire qualcosa in più sul discorso della. LaPresseInutile negare come, in questo periodo, il calcio italiano sia particolarmente attento alla situazione della; il club bianconero, penalizzato di quindici punti, rischia di aprire un periodo decisamente buio per la Serie A. La sensazione, piuttosto forte, è che non sia finita qua e il rischio di nuove sentenze nei prossimi mesi è alto. Da una parte il rischio è quello di vedere cambiare completamente la classifica, dall’altre potrebbero esserci conseguenze anche sul futuro con eventuali esclusioni dalle coppe. Ma andiamo con ordine e restiamo sul caso; in questi giorni le reazioni dei tifosi sono state tante e stiamo assistendo ad una vera e propria protesta di ...

La notizia sono i 40 giorni di proroga che la Procura della Federcalcio ha chiesto per completare l'analisi delle 14 mila pagine dell'inchiesta Prisma e portare laa un nuovosportivo su manovra stipendi, partnership con le società 'amiche' e rapporti sospetti con alcuni agenti: 3 capi d'accusa che Giuseppe Chiné vuole racchiudere in un unico ...... e la penalizzazione - shock di 15 punti per ilplusvalenze che rischia di trasformare in ..., Pogba e Vlahovic in gol contro la Next Gen: il rientro in campo è imminente . Allegri ...

Juventus, Intrieri: “Il processo non regge. Sentenza preoccupante” Tuttosport

La Juve e 'la carta segreta che Chiné si rifiuta di mostrare': può invalidare l'intero processo Calciomercato.com

Tuttosport - La Procura ha una carta segreta che non vuole mostrare: può invalidare il processo Juve CalcioNapoli24

Juve, 'la carta segreta che Chiné si rifiuta di mostrare': può annullare l'intero processo ilBianconero

Juve, la strategia difensiva: intercettazioni scartate e inammissibilità del processo bis La Gazzetta dello Sport

Penalizzazione Juventus, nuova mazzata in arrivo: tutta colpa delle carte. Il processo sportivo potrebbe non essere finito con il -15 Ancors pochi giorni e sarà tutto più chiaro. O almeno, gli… Leggi ...Si è parlato di calciatori da squalificare nella diretta odierna che ha avuto un'ospite d'eccezione. Nuovi sviluppi attesi nella vicenda Juve ...