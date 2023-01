Juventus | Chiné chiede una proroga di 40 giorni per il caso stipendi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il procuratoreha chiesto unadi 40per ilrelativo alla manovraeffettuata dallaIl procuratore federaleha chiesto unadi 40per portare avanti le indagini sulla manovraeffettuata dalladurante la pandemia del 2020. E’ questa l’ultima novità che emerge in attesa delle motivazioni della sentenza inflitta ai bianconeri per ilplusvalenze e la conseguente penalizzazione di 15 punti in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La situazione è certamente degenerata dopo la sentenza emessa danei confronti della (sola). In molti (io compreso) si sono scagliati contro gli juventini. Qualcuno, come me, si è limitato a dei goliardici sfottò. Altri si sono spinti decisamente ...... oltre a una serie di inibizioni nei confronti di suoi ex dirigenti nell'ambito del caso plusvalenze, lo stesso procuratore,, intende avvalersi di una proroga di 40 giorni per portare avanti le ...

RIVAROLO CANAVESE - Martino Zucco Chinà si è dimesso da ... QC QuotidianoCanavese

RIVAROLO. L'amministrazione mette a posto i tetti di Villa Vallero e ... Giornale La Voce

RIVAROLO - A chi sarà intitolata la scuola elementare QC QuotidianoCanavese

RIVAROLO. Raimondo: "Con il Capitano corriamo da soli". E spara ... Giornale La Voce