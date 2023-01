Juve | se parte McKennie può arrivare l'esterno | c'è Maehle in pole Ma la formula

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Prima di tutto deve partire. Ma poi, se l'americano lasciasse la, un tentativo last minute per unverrà fatto....

Si avvicina la chiusura del mercato invernale e tra i giocatori che potrebbero lasciare lac'è Weston . Dopo l'interessamento di giorni scorsi dadi Aston Villa e Borussia Dortmund , c'è un club di Premier League che fa sul serio. Si tratta del Leeds che ha ufficialmente messo ...Tutto ha inizio nella prima ondata dell'emergenza COVID , quando grandelle società calcistiche hanno risentito della pandemia a livello economico. Per arginare il deficit di entrate, la...

Mossa Juve, c’è un dettaglio che potrebbe cambiare tutto: ecco la strategia dei legali Corriere dello Sport

Juve, le ragioni del -15 e il nuovo fascicolo di Chinè: perché lunedì 30 gennaio è così importante Tuttosport

Juventus, si uniscono i filoni su stipendi e nuove plusvalenze Sky Sport

Juve, la strategia difensiva: intercettazioni scartate e inammissibilità del processo bis La Gazzetta dello Sport

Tifosi Juve, protesta e disdette tv in tutta Italia: ora si schierano anche i club Tuttosport

Prima di tutto deve partire McKennie. Ma poi, se l'americano lasciasse la Juve, un tentativo last minute per un esterno verrà fatto. Con un obiettivo già sondato con entourage e Atalanta. Si tratta di ...Credo che la formazione azzurra farà una grande partita, le squadre forti sono quelle le quali riescono ad imporre il loro gioco con grande capacità, senza rischiare nulla. La Roma gioca in modo ...