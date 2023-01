Juve | Ronaldo vuole il risarcimento forzato | cifra può salire a 28mln

Le parole di Paulo Dybala, però, non fanno altro che confermare quanto uscito nelle scorse settimane con il caso più spinoso che riguarda Cristianoe la sua carta "segreta e privata" che ...... cioè il dolo", oppure: "Sarei curioso di vedere cosa succede se squalificano quelli che non giocano più nella: Dybala, De Ligt,per fare 3 casi" e ancora: "E certo.firmo un foglio ...

Ronaldo affossa la Juventus: torna a Torino per farsi interrogare CalcioNapoli24

Tmw - Ronaldo aspetta le mosse Juventus, altrimenti si costituirà parte civile per 28mln Tutto Napoli

Libero - Ronaldo sarà a Torino pochi giorni prima del processo: vuole i 19 milioni della carta... Tutto Juve

Juve, l’errore di Agnelli però non è stato Ronaldo Corriere dello Sport

TMW - Ronaldo vuole i 19 milioni di euro dalla Juve, altrimenti si andrà a causa Tutto Juve

Cristiano Ronaldo aspetta le prossime mosse della Juventus per quanto riguarda la faccenda stipendi. Perché dopo la carta Ronaldo - pubblicata da Il Corriere della Sera e non firmata dal portoghese - ...Processo Juventus con un nuovo colpo di scena ... No, non quella di Cristiano Ronaldo, ma quella che il procuratore Giuseppe Chiné avrebbe inviato alla Covisoc, e che conterrebbe elementi decisivi in ...