Juve | ritorno in campo con gol per Vlahovic e Pogba | la scelta per il Monza

La Juventus lavora sul mercato anche in ottica giugno e punta un difensore:a sorpresa in Italia La Juventus difficilmente riuscirà a sbloccare qualche trattativa in entrata in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, ormai in chiusura tra 5 giorni.Il centrocampista francese è ad un passo dalin campo, mentre il centravanti serbo sembra aver definitivamente superato i problemi legati alla pubalgia. Intanto, in allenamento, i due ...

La Juve riabbraccia Pogba, carta in più per la rimonta La Stampa

Pogba serve Vlahovic, tiro e gol: la Juve celebra amichevole e ritorno dei due Corriere della Sera

Juve, oggi il test decisivo verso il Monza: Pogba e Vlahovic si giocano il ritorno in campo TUTTO mercato WEB

Possibile ritorno di Kulusevski alla Juve: i dettagli numero-diez.com

Juventus-Monza 2-1: gol e highlights: decide il ritorno al gol di Chiesa Sky Sport

Dusan Vlahovic e Paul Pogba sembrano ormai sempre più vicini al ritorno in campo con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese è fuori da inizio stagione per il problema al menisco, mentre ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...