(Di giovedì 26 gennaio 2023) La possibile esclusione dellantus dalle competizioni europee, potrebbe rappresentare un danno economico non indifferente per le casse del club bianconero. A tracciarne un bilancio dettagliato e ...

C'è anche il rischio che la Uefa possa escludere laper più anni dalle coppe nel caso venisse appurata la non veridicità dei bilanci bianconeri , causando ulteriori tagli all'accordo con Jeep e, ...Ma Messi è sempre stato il mio idolo, è impressionantevolta tocca la palla in velocità. ... Avevo proposte anche dae Roma, ma l'Inter mi ha convinto per l'organizzazione e cura dei ...

Juve, quante possibili perdite senza Champions! Corriere dello Sport

Napoli bestia nera della Juve: quante cinquine! Corriere dello Sport

Napoli, manita alla Juve: Spalletti prova di forza, Osimhen ci crede Virgilio Sport

Perché Luciano Moggi ha comprato 6 euro di azioni Juventus, pari ... Eurosport IT

Mercato Juventus, dal Manchester United al Bayern Monaco: quante big su Vlahovic TuttoJuve24.it

Ad ogni modo però, sia Inter che Juve sono ora alla ricerca di un pronto riscatto, coi primi che perlomeno, a differenza degli juventini, figurano ancora in Champions League. Quanto alla ‘Vecchia ...Ma questo venne dichiarato soltanto dopo che tutto quanto era stato prescritto. In questi giorni ci troviamo di fronte a una situazione identica. La Juventus viene subito sanzionata ed esposta al ...