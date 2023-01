Justin Bieber vende i suoi diritti musicali a Hipgnosis | affare da oltre 200 milioni dollari

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ha venduto iSongs Capital, sostenuta da Blackstone, per200di. Lo ha annunciato la società, secondo quanto riporta Variety, sottolineando che l’accordo pareva imminente da settimane. L’accordo include le quote didel suo catalogo editoriale e di musica registrata, idi pubblicazione (inclusa la quota di performance dell’autore), le registrazioni master e iconnessi per il suo intero catalogo arretrato, che comprende290 titoli pubblicati prima del 31 dicembre 2021. Fonti hanno rivelato a Variety che le canzoni di...

La popstar canadeseha venduto i diritti sul suo catalogo di pubblicazioni e registrazioni musicali alla Hipgnosis Songs Capital, sostenuta da Blackstone, per una cifra stimata attorno ai 200 milioni di ...... le star che hanno dedicato una canzone agli ex Prima di Shakira e Miley Cyrus, l'ex coppiae Selena Gomez ma anche quella formata da Britney Spears eTimberlake, senza ...

Una scelta che può far discutere, ma che nel breve periodo è molto redditizia. Justin Bieber ha venduto i diritti musicali sul suo catalogo di canzoni per 200 milioni di dollari. Lo riporta il Wall ...Nessun altro artista della generazione della popstar era mai riuscito a chiudere un accordo così ricco. Justin Bieber vende il suo catalogo musicale a Hipgnosis Songs Capital per la cifra shock di 200 ...