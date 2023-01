Junji Ito Maniac | la decomposizione di un capolavoro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Una delle cose più interessanti del genere horror risiede nella sua capacità di costruire, gradualmente o meno, la tensione e, infine, riuscire a scaricarla: insomma con l’horror è importante saperci giocare. Un regista cinematografico che si diverte moltissimo con la tensione adrenalinica e il suo rilascio catartico è Jordan Peele, autore premio Oscar, che rientra tra quello spettro di autori contemporanei che hanno reso il genere horror una cifra stilistica da modellare a proprio piacimento. In particolare Jordan Peele è bravissimo nel saper costruire lentamente, in maniera sottile e perfetta, un substrato tensivo di cui non abbiamo coscienza ma che esplode nei momenti inaspettati; allo stesso tempo Peele è bravissimo a distruggere tutto, a disinnescare la bomba (solitamente tramite battute o freddure dei suoi carismatici personaggi) per ricostruirla subito dopo. Quello che ...

Pochi riescono a raccontare il terrore angosciante come gli autori del Sol Levante eManiac: Japanese Tales of the Macabre , recentissima aggiunta nella libreria di Netflix , è qui a ricordarcelo. I dodici episodi della serie animata contengono venti storie tratte dagli ...LA RECENSIONE IN BREVE Il team diCollection torna sul "luogo del delitto", finendo per peggiorare le cose. La dimensione antologica non rende giustizia alla poetica del mangaka, a maggior ragione con una selezione così ...

Ecco un video con i 9 momenti più disturbanti della serie animata Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the macabre, disponibile su Netflix.Ispirata agli incubi perturbanti dell'opera del mangaka si avvale di un materiale di partenza strepitoso ma l'adattamento dello Studio Deen non è a degni livelli ...