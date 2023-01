Juniper Oak | la maxi esercitazione Israele-Usa davanti all’Iran

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Da un paio di giorni sui social network circolano immagini condivise da alcuni cittadini dello Stato di New York che hanno ripreso il volo di sette bombardieri strategici B-52 statunitensi in volo “verso l’Atlantico”(in foto da account Twitter @spacebrandob). Se la direzione era inequivocabile – così come le sagome delle Fortezze Volanti – la destinazione è incerta, e tanto è bastato per aprire a una serie di speculazioni strampalate. Il clima internazionale è particolare, c’è la guerra in Ucraina e il confronto globale con la Cina, c’è il tic-tac inesorabile (e pure un po’ gufo) del Doomsday Clock. I was trying to record a Kalitta 747 when they appeared from behind! pic.twitter.com/M7l0brbqMp — Joe Norton (@25Jntm) January 24, 2023 Al di là di complottismi, almeno quattro dei Buff (è l’acronimo di “Big Ugly Fat Fellow” con cui gli equipaggi chiamano i B-52) sono diretti verso il ...