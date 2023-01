Juha | a 60 anni pendolare dalla Finlandia per seguire la sua squadra del cuore | «La Roma è la mia fede» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Ahtinen ha 60, vive nel piccolo comune finlandese di Tuusula, e lavora in qualità di responsabile delle vendite per un’azienda del settore dell’abbigliamento sportivo. A prima vista, la sua vita potrebbe considerarsi ordinaria. Se non fosse che nelcustodisce una passione sportiva sconfinata: la. Un «unico grande amore» che lo porta a fare iltra lae l’Italia, con una media di 40 viaggi all’anno. «Per me l’importante è essere presente, per sostenere e tifare la mia», racconta a Open. In italiano: lingua che ha imparato da autodidatta, grazie alle numerose trasferte e ai cori dello stadio. «Sono abbonato in Tribuna Tevere – spiega ancora -. Quest’anno farò il mio record personale di partite viste dal vivo. Sono già a ...