Judo | Grand Prix Portugal | i convocati dell’Italia | 16 azzurri a caccia di gloria ad Almda

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La nuova stagione internazionale delinizierà ad Almada (Portogallo), dove dal 27 al 29 gennaio andrà in scena il, primo appuntamento del WorldTour. L’Italia cercherà di essere protagonista sui tatami lusitani, con ben sedici(dieci donne e sei uomini) che proveranno a farsi largo nei rispettivi tabelloni. In palio punti importanti per il ranking che vale ai fini della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. I nostri portacolori saranno accompagnati dai tecnici Antonio Ciano, Matteo Marconcini, Enrico Parlati e Giovanni Carollo. In gruppo figurano Andrea Carlino (60), Alessandro Magnani, Edoardo Mella (73), Leonardo Casaglia, Bright Maddaloni Nosa (81), Enrico Bergamelli (100), Asia Avanzato (48), Kanya Perna, Martina Castagnola (52), ...