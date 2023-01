Jojo Rabbit | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023): trama, cast e streaming delStasera, giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadel 2019 scritto e diretto da Taika Waititi. Liberamente tratto dal romanzo del 2004 Il cielo in gabbia (Caging Skies) di Christine Leunens, già pubblicato col titolo Come semi d’autunno, ilè una commedia sul nazismo con protagonisti Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell e Scarlett Johansson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella Germania nazista del 1945, Johannes Betzler, detto, è un ragazzino di 10 anni che vive solo con la madre Rosie: il padre si trova all’estero per organizzare operazioni di ribellione ...