Jojo Rabbit | l’innocente volto del Nazismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ironico, struggente, delicato. Il film del 2019 in onda stasera su Rai 2 diretta da Taika Waititi ci immerge fin dai primi frame in una Germania nazista surreale. JohannesBetzler è un bambino di 10 anni dal forte senso del dovere e spinto da un irreprensibile amore patriottico. Iinebriato dalla propaganda Nazista interiorizza, come solo un bambino può fare, tutti gli slogan e le storie antisemite, a dir poco fantasiose, che gli alti precettori gli inculcano a scuola e nei campi di addestramento per la Gioventù Nazista (Deutsches Jungvolk). Primo tra questi un annoiato e disilluso generale esautorato da ogni responsabilità bellica, ormai caricatura di se stesso. Di contro c’è una madre, Rosie (Scarlett Johansson) amorevole e paziente che accudisce da sola il piccolo, poichè il padre è un soldato in guerra. Si scoprirà dopo che in realtà è un ...