Jojo Rabbit | la spiegazione del finale del film

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tra commedia satirica e coming of age dolcissimo,di Taika Waititi è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto InternationalFestival 2019, dove è riuscito a portarsi a casa il Grolsch People’s Choice Award, battendo una concorrenza agguerrita dicome Parasite, Joker e Cena con delitto – Knives Out. Dopo il suo debutto nell’universo cinematografico Marvel, il regista neozelandese Taika Waititi ha deciso di muoversi in una direzione completamente diversa dall’epopea fantascientifica di Thor: Ragnarok. Avvicinandosi di più allo spirito di drammi minori con cui si è fatto conoscere, come Boy e Selvaggi in fuga, Waititi ha scelto di adattare il romanzo del 2004 Il cielo in gabbia (Caging Skies) di Christine Leunens, che segue un giovane membro della Gioventù hitleriana a Vienna durante il ...