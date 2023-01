Jet e missili a lungo raggio | Zelensky | i Leopard non bastano già più

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L'Ucraina alza la posta e chiede all'Occidentee aerei militari: lo ha detto il presidente Volodymyrnel suo discorso serale al paese, dopo che la giornata di ieri ha segnato una svolta nell'invio di armamenti da parte dei paesi Nato, con l'annuncio di Berlino e Washington che saranno forniti rispettivamente carri armati2 e Abrams M1. "Dobbiamo anche aprire la fornitura diall'Ucraina, è importante: dobbiamo anche espandere la nostra cooperazione nell'artiglieria, dobbiamo entrare nella fornitura di aerei per l'Ucraina. E questo è un sogno. E questo è il nostro compito", ha detto il presidente ucraino, annunciando di aver parlato di questi temi con il Segretario generale della Nato, Jens ...

'Dobbiamo anche aprire la fornitura dia lungo raggio all'Ucraina, è importante: dobbiamo anche espandere la nostra cooperazione nell'artiglieria, dobbiamo entrare nella fornitura di aerei ......che guida un carro armato pieno dinon si può scambiare un pilota Nato con uno ucraino sorvolando il confine polacco a 2mila chilometri orari", è il ragionamento del Ft. Il dibattito sul...

Ucraina, Zelensky chiede a Nato jet e missili a lungo raggio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina, Zelensky chiede a Nato jet e missili a lungo raggio Libero Tv

Ucraina, allarme antiaereo a Kiev e in gran parte del Paese. Zelensky chiede jet e missili TPI

Ucraina, Zelensky chiede a Nato jet e missili a lungo raggio Agenzia askanews

II momento in cui il jet da caccia congolese sconfina e sfugge per un soffio al missile ruandese RaiNews

Kiev, 26 gen. (askanews) – L’Ucraina alza la posta e chiede all’Occidente missili a lungo raggio e aerei militari: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale al paese, dopo c ...Secondo il Financial Times il via libera degli Stati Uniti e della Germania alla consegna degli Abrams e dei Leopard ha ravvivato la discussione tra i Paesi alleati sull'eventuale fornitura all'Ucrain ...