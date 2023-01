Jenin | sale a 10 il bilancio delle vittime palestinesi Abu Mazen | «Il coordinamento di sicurezza con Israele non esiste più»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono almeno 10 irimasti uccisi nelle prime ore di questa mattina, 26 gennaio, a seguito degli scontri avvenuti a, in Cisgiordania. A riportarlo è il ministero della Salute locale, che conta anche una ventina di feriti, di cui quattro gravi. Tra leci sarebbe anche una donna anziana. L’agenzia di stampa palestinese Wafa riporta anche la notizia di un’altra vittima, in questo caso nel villaggio di a-Ram, nei pressi di Ramallah. Si tratterebbe di Yussef Abdel Karim Hussein, un ragazzo di 22 anni ucciso durante gli scontri verificatisi all’ingresso di un’unità militare israeliana. Secondo l’esercito israeliano, quella effettuata questa mattina era una operazione antiterrorismo il cui fine era la cattura di «una cellula terroristica della Jihad islamica coinvolta pesantemente nella realizzazione e nella ...

Durissima la replica della leader palestinese Abu Mazen , che dopo aver convocato una riunione d'emergenza sui fatti diha annunciato che "il coordinamento di sicurezza con Israele non esiste ...è auto senza targa tra case in cemento dai muri scalcinati, su cui sono dipinti paesaggi di ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Cisgiordania,la tensione: morti sei palestinesi, una ...

Jenin, sale a 10 il bilancio delle vittime palestinesi. Abu Mazen: «Il ... Open

CISGIORDANIA. Uccisi altri tre palestinesi. 12 dall'inizio dell'anno Pagine Esteri

M.O., Cisgiordania: scontri tra israeliani e palestinesi Agenzia Stampa Italia

Ieri uccisi tre palestinesi. Già 12 nel 2023 Il Manifesto

Nuovo raid israeliano a Jenin, ucciso un palestinese Il Manifesto

Salgono ad almeno 9 i palestinesi morti durante un raid dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo afferma il ministero della Sanità… Leggi ...Il bilancio delle vittime del raid dell'esercito israeliano nella città occupata di Jenin, nel nord della Cisgiordania, è salito a nove e il numero dei feriti a 20 di cui 4 gravi, secondo il Ministero ...