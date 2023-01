Jeff Cobb sogna in grande | “Una mia presenza alla Rumble? Mai dire mai”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono sempre meno le ore che separano i fan della WWE da uno degli eventi piu’ elettrizzanti dell’anno, la Royal. L’hype è all estelle in quanto sembra esserci tanta carne al fuco in merito ad apparizioni diimpatto come Stone Cold e The Rock su tutti. Ci potrebbe essere anche la remota possibilità che venisse aperta ancora una volta dopo Mickie James la Forbidden Door in quanto dopo che la WWE ha “prestato” Nakamura e Karl Anderson alle federazioni nipponiche, ci potrebbe essere lo scambio di favori. Uno su tutti potrebbe essereche si è espresso in merito. Le sue parole “Maimai, ma dipende molto dalle circostanze. Non credo che possano contattarmittamente, perchè non credo sia legale. Se veramente sarebbero interessati e i pianeti si ...

Dopo averne lette di tutti i colori online, sui possibili ritorni a sorpresa della Rumble, anche un grande protagonista delle indies mondiali si candida per un posto nella rissa reale maschile WWE ...Jeff Cobb in una recente intervista ha rivelato come non direbbe no alla WWE per una partecipazione al Royal Rumble Match. Il membro dello UNITED EMPIRE è sicuramente diventato una stella in Giappone.