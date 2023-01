Jafar Panahi | la moglie condivide un nuovo appello per la liberazione del regista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladelha lanciato unper ladela 200 giorni dal suo arresto. Ladi, Tahereh Saeedi, ha condiviso unper ladel marito, in carcere da esattamente 200 giorni. Con un post condiviso su Instagram si sottolinea che si sperava di ottenere buone notizie questa settimana, ma l'attesanon è ancora avvenuta. Tahereh ha dichiarato che l'avvocato Saleh Nikbakht, a ottobre, appellandosi alla Corte Suprema aveva con successo messo in discussione i motivi per cuiè stato arrestato. La ...

BARI. Il Bari international film&tv festival (Bif&st), che si terrà nel capoluogo pugliese dal 24 marzo all'1 aprile, ha assegnato i riconoscimenti ...