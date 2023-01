IWA | Info & Card finale “La Battaglia d’Inverno 2023” Difesi titoli EPW e SLW

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lee ladi “La”, in programma Domenica 29 Gennaio al PalaTorrino di Roma: IWA LaDomenica 29 Gennaio – RomaPalatorrino – Via Fiume Giallo 47 Inizio Ore 19 –line Biglietti 3348746722 IWA Heavyweight TitleAmir Jordan (c) Vs Flavio Augusto EPW Heavyweight TitleTristan Archer (c) Vs ??? IWA Cruiserweight TitleFlowey Queen (c) Vs Rob Lias Triple Treat Match for SLW ChampionshipJordan Saeed (c) Vs Adriano Vs Marcus Valentine Career MatchDave Blasco Vs Flyin’ Gabriel Tag Team MatchMr. Mastodont; Ivan Blake Vs Two Bastalanders (Zero The Fool; Tao Man) Luke Jacobs Vs Karim Brigante