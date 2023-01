Italvolt - A rischio il progetto Scarmagno | problemi alla rete elettrica

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo Silk-Faw, un'altra iniziativa automobilistica affronta non pochi ostacoli nel suo percorso di realizzazione. Laha accantonato, temporaneamente, ilper la gigafactory dia causa di una serie di difficoltà emerse nelle ultime settimane: dopo anni di deindustrializzazione, ladell'ex polo Olivetti (dismessa e abbandonata da almeno 30 anni) non è adeguata a sostenere le esigenze di una produzione ad alta intensità energetica come quella delle batterie. A rivelare la sorte delè stato il numero uno Lars Carlstrom ad alcuni organi di informazione locale, tra cui La Stampa e il Tgr Piemonte, spiegando, però, che il proposito di realizzare l'impianto non viene meno anche grazie all'imminente firma di un accordo di finanziamento con un ...

