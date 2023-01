Ira del popolo | Esplosioni | il terrorismo dei tre gufi contro Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Se non puoi batterli, gufadi loro. La sinistra e i Cinque Stelle non riescono a darsi pace che l'Italia possa tirare avanti malgrado al governo ci sia il centrodestra. E così va in scena la macumba dei premier, sgambettati, falliti e mancati, Romano Prodi, Giuseppe Conte e Pier Luigi Bersani si sono cimentati nella medesima impresa: profetizzare la fine del governo. Fossi in Giorgia, non starei tranquillo, visto che i suddetti sono specializzati in fallimenti Ad aprire le danze è stato Romano Prodi: «Non c'è ancora l'ira ma ci sono tutte le condizioni. L'aumento del costo della vita rispetto al costo salariale. Ed è visibile già un altro aspetto: la diminuzione del risparmio che finora non preoccupa tanto ma dà l'idea. Siamo di fronte a dati che denotano un disagio molto forte». PRIMA SENTENZA Questa la sentenza emessa dall'ex leader ...