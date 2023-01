iPhone | prendi il controllo della tua privacy

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Per celebrare la Giornataprotezione dei dati personali (28 gennaio), Apple ha svelato nuove risorse formative studiate per aiutare le persone ad assumere ildei propri dati.I prodotti e le funzioni Apple includono...

... L'abc:il controllo della tua privacy suin tutti gli Apple Store del mondo. Verranno illustrate funzioni come la Protezione della privacy in Mail , il Controllo di sicurezza , i ...Dunque, a partire da sabato 28 gennaio , la nuova sessione Today at Apple " L'abc:il controllo della tua privacy su" esplorerà funzioni come Protezione della privacy in Mail, ...

