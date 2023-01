Io sono leggenda 2 si farà? Cosa sappiamo sul sequel del film con Will Smith

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel 2007 dal lavoro di Francis Lawrence venne prodotto ilIo, tratto dal romanzo di Richard Mateson; la pellicola conha riscosso un enorme successo e a distanza di 15 anni si parla di un. Chein proposito? Ionarra le vicende di Robert Neville, un virologo che si ritrova a vivere in un mondo post-pandemico dove un virus ha ucciso la popolazione lasciandolo completamente da solo. A fargli compagnia, nella lotta alla sopravvivenza e durante la ricerca di un antidoto per curare gli infetti sopravvissuti che trova in una desolata New York, è soltanto il suo cane Samantha. La trama, che potrebbe sembrare simile a molte altre di pellicole dello stesso genere ...