Inter | missione in Sudamerica per Baccin | ecco chi ha messo nel mirino

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il vice direttore sportivo dell', Dario, è inin Colombia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà...

Dario Baccin, vice ds dell', è in Colombia per assistere al Sudamericano Under 20. Giunto alla trentesima edizione, è iniziato il 19 gennaio e si concluderà il 12 febbraio. Vi partecipano Brasile, Argentina, Bolivia, Cile, ...... competizione che vede un'integrazione con le squadre Primvera dei club coinvolti: Atalanta,, ... Unache si sposa con l'ambizioso obiettivo di sfidare EA sul suo terreno di caccia, quell'...

Baccin, missione in Colombia: è a caccia di talenti al Sudamericano Under 20 La Gazzetta dello Sport

GdS – Inter, Baccin cerca giovani promesse in Colombia: blitz al Sudamericano U20 fcinter1908

GdS - Baccin, missione in Colombia: è al Sudamericano Under 20 a caccia di nuovi talenti Fcinternews.it

Inter, missione Lukaku: la fiducia in Romelu per farlo tornare al top TUTTO mercato WEB

Inter, la missione di Inzaghi: far capire ai suoi che ogni partita è una ... L'Interista

Altra frenata brusca in un cammino già complicatissimo per l'Inter, che ha perso l'ultima partita del girone d'andata ...All’interno della Base Aerienne 101 dell’Aeronautica Militare del Niger, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando della Missione Italiana Bilaterale di Supporto nella Repubblica del Niger ...