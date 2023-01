Inter | l'ex Gresko provoca | 'Skriniar? Prima volevano venderlo per fare soldi | ora si arrabbiano'

La squadra nerazzurra perse la sfida decisiva contro la Lazio per 4 - 2 con protagonista in positivo il laziale Karel Poborsky e in negativo per l'il difensore Vratislav. Sull'argomento ...Commenta per primo Intervistato da Radiosei , il noto presentatore e tifoso dell', Paolo Bonolis, ha espresso parlato del suo rapporto con qualche calciatore nerazzurro e ...avesse avuto...

Gresko: “Skriniar Capisco l’Inter, ma nessuno può arrabbiarsi con Milan. Consiglierei…” fcinter1908

Gresko avvisa Skriniar: "Cambiare Paese è sempre un rischio" Sportitalia

Gresko: «Skriniar da 6 anni all'Inter, nuova sfida! Ultimo grande ... Inter-News.it

Inter, l'ex Gresko provoca: 'Skriniar Prima volevano venderlo per ... Calciomercato.com

Gresko, l'Inter e il 5 maggio 2002: storia del capro espiatorio ... Goal.com

Proprio mentre per Skriniar arrivava il doppio giallo devastante con l'Empoli, il suo procuratore Sistici sparava a zero sull'Inter e ammetteva contatti con altri club, confermando la volontà… Leggi ...In una lunga intervista per Sport Aktuality, Vratislav Gresko approfondisce nel dettaglio la situazione di Milan Skriniar. Il difensore con ogni probabilità lascerà l'Inter al termine della stagione. ...