Inter | giorni caldi | le big europee puntano due top player

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Manca meno di una settimana alla fine del mercato invernale che per ora non ha riservato trattative di rilievo, ma tutto si può infiammare negli ultimiPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca meno di una settimana alla fine del mercato invernale che per ora non ha riservato trattative di rilievo, ma tutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...stanno pensando davvero di costruire un impianto di proprietà senza l'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra: Ore ......non rinnoverà quindi non si azzarda ad offrire 15 - 20 milioni per accaparrarselo in questi. ... Che serviva più di un esterno destro: in quel ruolo, l'contava già Darmian e Dumfries. ...

Sette giorni alla fine. Il PSG alza la posta ma l’Inter chiede 20 milioni per liberare Skriniar TUTTO mercato WEB

Sette giorni alla fine del mercato e il dilemma Skriniar: la situazione dell'Inter La Gazzetta dello Sport

Inter, il PSG alza l’offerta per Skriniar: i nerazzurri fanno muro Calcio in Pillole

Cremonese-Inter dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta ... Goal Italia

Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming - Numero Diez numero-diez.com

Su Gazzetta: Skriniar-Psg, pronti 10 milioni, Dumfries saluta Da Parigi voci di un affondo imminente. L’olandese tentato da un futuro in Premier. Pare che da Parigi sia in ...Manca meno di una settimana alla fine del mercato invernale che per ora non ha riservato trattative di rilievo, ma tutto si può infiammare ...