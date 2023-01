Intanto sono stati paparazzati insieme | a Milano | mentre fanno shopping di arredamento La vita comune potrebbe iniziare all' indomani del Festival | a cui la cantante parteciperà con Due Che parla forse? della fine dell' amore con Marracash

Leggi su iodonna

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dall’incontro la scorsa estate in Puglia alla ormai prossima convivenza a, dopo pochi mesi. L’tra Elodie, 32, e il pilota Andrea Iannone, 33 anni, ha viaggiato veloce. Lo scorso settembreusciti definitivamente allo scoperto e le nuove foto pubblicate dal settimanale Chi in esclusiva, confermano la storia in corso e i progetti che li attendono. Elodie beauty look: l'evoluzioneguarda le foto Leggi anche ...