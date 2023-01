Insetti a tavola | l’ultima follia della globalizzazione Scrive Malgieri

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Che goduria!non per stare meglio secondo una dieta per quanto schifiltosa, ma per ingrassare l’industria alimentare che, con l’avallopiù scriteriata politica europea, è riuscita laddove nessuno immaginava: farci mangiare (o almeno tentare di farlo) vermi ed affini a maggior gloriapiù folle. Si resta interdetti, ma alle mode non si resiste. Almeno questa, comunque, speriamo di risparmiarcela rigettandola contro chi se l’è inventata. Ma il “pericolo” esiste. Leggi e regolamenti europei possono modificare nel tempo le nostre abitudini alimentari. Con tutti i rischi del caso. E allora ci priveremo anche del gusto del cibo tradizionale? Sembra proprio di sì. La cultura alimentare sta cambiando. La logica del profitto si impone anche a. ...

... per la grande maggioranza, non porterebbero mai agli, considerati estranei alla cultura alimentare nazionale: il 54% è infatti contrario agli, mentre è indifferente ......che ha creato forte dibattito tra chi continua a sostenere la tesi secondo cui mangiare... Ok dell'Ue su un altro insetto da mettere a: le larve del verme della farina

Insetti a tavola Nei supermercati è arrivata la farina di grilli Science CuE

Insetti, snack con farina di grillo macinato: cosa porta in tavola la Ue Liberoquotidiano.it

Insetti a tavola Il problema è un altro. I Novel food non devono far ... La Difesa del Popolo

Insetti a tavola. Mazzoni (UniCatt): ci sono aspetti tecnico-legislativi ... Diocesi di Lecce

Basilicata, «Farine di insetti a tavola Fanno bene»: la parola all'esperto La Gazzetta del Mezzogiorno

La battaglia per la sovranità alimentare, come quella dell’acqua e delle identità culturali segneranno il XXI secolo, come nessuno ...L’Europa apre le porte delle nostre cucine a grilli e larve di vermi. La notizia può sorprendere ma sono anni in realtà che la ricerca e l’industria stanno lavorando per trarre vantaggi per l’economia ...