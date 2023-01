Insegnanti | cos' è questa storia degli stipendi differenziati

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il ministro Valditara vuole aumentare gliagliche lavorano dove il costo della vita è più alto, tramite finanziamenti privati. Per i critici è un modo per accrescere le disuguaglianze e penalizzare i docenti che lavorano in contesti difficili

Il ministro dell'Istruzione ipotizza un legame tra retribuzione e costo della vita e apre a "nuove strategie" per trovare i fondi per la scuola. Incassa il sì dei presidi ma l'opposizione non ci sta: ...Floridia (M5s) contro Valditara: "Il Movimento 5 Stelle sarà accanto a insegnanti, studenti e personale scolastico contro questo disegno assurdo».