Incidente | auto finisce nel fiume Adige | muore ragazzo

... unico occupante del mezzo caduto nel fiume, è stato recuperato dai Vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del Suem 118.Esce di strada e finisce per ribaltarsi. Miracolato un uomo di 70 anni della Valle dell'Irno protagonista di unsul raccordo Salerno - Avellino, in direzione Nord. Poco prima dell'uscita di Fisciano l'uomo, di Mercato San Severino, avrebbe avuto un colpo di sonno e non è riuscito a evitare l'impatto ...

Incidente mortale a Bologna: 25enne in moto si schianta contro auto in sosta il Resto del Carlino

Roma, incidente stradale sulla Casilina: pedone investito e ucciso da motociclista QUOTIDIANO NAZIONALE

Incidente su via Casilina: moto travolge un pedone. Un morto e un ferito grave RomaToday

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra due auto a Misilmeri: ferite due donne PalermoToday

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento: donna in codice rosso Livesicilia.it

Un giovane è morto dopo che la sua auto è finita nel fiume Adige in località Borgo Forte, nel comune di Anguillara (Padova). Il ragazzo ...La dinamica è ancora al vaglio di carabinieri e polizia locale, ma sembra che l'incidente sia stato innescato da una manovra azzardata dell'auto, che ha sbandato e colpito in pieno la motrice di un ...