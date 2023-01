In Spagna vertice straordinario antiviolenza per affrontare il caso Vinicius 

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Oggi i tifosi dell’Atletico Madrid hanno appeso una bambola di Vinicius, impiccata, ad un ponte. Un gesto che ha scatenato, ovviamente, ampie polemiche ine la dura condanna di Real Madrid, Atletico e delle altre istituzioni calcistiche. Secondo quanto scrive As, ci sarà unper discutere ilVinicius, lunedì prossimo Il Consiglio Superiore dello Sport porterà questi atti violenti davanti alla Commissione. Vista la gravità dei fatti e il crescente numero di casi che comportano atteggiamenti di odio e razzismo, lunedì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10, presso la sede della Procura Generale dello Stato, si riunirà in via straordinaria la Commissione. La stessa Commissione, in una nota, spiega: «In ...

Ilinformale di oggi, il primo sotto la presidenza svedese e dopo lo scontro diplomatico ... E nel caso i prossimi sei mesi non dovessero bastare per raggiungere un accordo, la- che ...Peccato non sia mai diventato un triangolo, con il terzoa Roma. Anzi, quel posto sembra poterlo occupare ladi Pedro Sánchez più dell'Italia meloniana, in perenne maretta con la ...

Spagna, l'ambasciatore dell'Iran non stringe la mano alla regina Letizia: "Sofagate", ci risiamo - Luce Luce

Macron a Barcellona da Sánchez per vertice e nuovo trattato ... ANSAmed

Vertice Spagna-Francia, Macron accolto da Sanchez a Barcellona ... Il Sole 24 ORE

Spagna-Francia: firmato il Trattato di amicizia e cooperazione, si consolida il legame tra Madrid e Parigi Agenzia Nova

Pallamano, Mondiali 2023: Svezia e Spagna ancora al vertice OA Sport

Ha fatto il giro di media e web in Spagna un video che mostra un ricevimento a Palazzo Reale in cui l'ambasciatore dell'Iran nel Paese iberico, Hassan Ghashghavi, ha stretto la mano solo al re Felipe ...Giorgia Meloni dopo gli accordi con l'Algeria candida il nostro Paese mentre la Ue procede in ordine sparso. Bergamaschi, cofondatore di Ecco: "Il ...