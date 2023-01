In moto non si ferma a posto di blocco e investe carabiniere | è piantonato in ospedale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il centauro, di 18 anni, senza casco, è in stato di arresto per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. A 16 anni accoltellò un giovane. Era in casa ...

Dopoaver potuto gareggiare per ben due anni a causa di un infortunio, Marc comincia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello di prima e diventare il miglior pilota della ...Il centauro, di 18 anni, senza casco, è in stato di arresto per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. A 16 anni accoltellò un giovane. Era in casa ...

In moto non si ferma a posto di blocco e investe carabiniere: entrambi sono gravi QUOTIDIANO NAZIONALE

Suzuki non molla: Endurance e MotoAmerica Moto.it

Mobilità elettrica | Mobilità elettrica a due ruote in crescita, ma le moto... Motorbox

In Moto 2023: le novità che non vediamo l'ora di provare InMoto

MotoGP 2023. Alonso Lopez: “Non volevo pagare per correre, poi è arrivato Boscoscuro…” Moto.it

Non è uno che parla molto, ma è sicuramente uno piacevole da ascoltare. Ecco le cose principali che ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del team KTM ufficiale. “Jack conosce molto ...Ed è per questo che potete immaginare la nostra frustrazione per non essere riusciti a farlo". "Dobbiamo migliorare la frenata, perché è difficile fermare la moto, e girare il più velocemente ...