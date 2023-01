«In Liga seguiamo con attenzione il caso Juventus | lo abbiamo denunciato dall’aprile 2022»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In una intervista su Twitch realizzata da Tuttomercatoweb in collaborazione con la, è intervenuto Javier Moriente, Head of Relations with International Sports Associations della. Il dirigente del campionato ha affrontato diversi temi, fra cui il calcio italiano e la. Sul club bianconero, Moriente investe ladel ruolo di “watchdog” delle malefatte altrui: «Noi de Lastiamo seguendo da vicino ildella. Soprattutto perché siamo a favore di un forte sistema di controllo finanziario.trascorso un decennio a implementare strumenti e sistemi che consentano ai club di avere finanze sane. Quando Javier Tebas è diventato presidente nel 2013, le finanze dei club non erano sane, mentre oggi lo sono. Questo permette ...

Sul club bianconero, Moriente investe ladel ruolo di 'watchdog' delle malefatte altrui: " Noi de LaLiga stiamo seguendo da vicino il caso della Juventus . Soprattutto perché siamo a favore di ...Laprende quattro volte quello che riceve la A. Il Real Madrid come noi ha una partnership con ... In paralleloaltre strade: una porta a Sesto San Giovanni, ma non è l'unica. Dove si ...

«In Liga seguiamo con attenzione il caso Juventus, lo abbiamo ... IlNapolista

Chi è Sekou Diawara, il 18enne scovato dall'Udinese numero-diez.com

Inter U19-Fiorentina U19 1-2, le pagelle della Supercoppa Primavera numero-diez.com

Juventus diretta: penalizzazione -15, ecco le reazioni Corriere dello Sport

ESCLUSIVA - L'Hellas definisce il futuro di Lasagna: la situazione numero-diez.com

Real Madrid – Real Sociedad è un match valido per la 19° giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo ... per non perdere le nostre previsioni, ricordati di seguire la pagina dedicata ...Pronostici Liga 19a giornata, da venerdì a lunedì è in campo il campionato di calcio spagnolo. Raddoppio con Siviglia-Elche e Getafe-Betis.