Il widget At a Glance dei Google Pixel permette di disattivare questa funzione

Il tablet è appena stato configurato e mostra il messaggio di benvenuto delAt ain alto e in basso il dock delle app con le icone disposte per impostazione predefinita, ovvero con la ...Una delle foto mostra la schermata iniziale del tablet con una versione ottimizzata per il tablet del Pixel Launcher e ilAt a. Un'altra foto conferma che il tablet sarà dotato di uno ...

Google Pixel Tablet: un concept ne mostra le potenzialità TuttoAndroid.net

Google Pixel, novità in sviluppo per il widget At a Glance | Rumor HDblog

Sui Pixel il widget At a Glance è sempre più completo: ecco l'allerta ... HDblog

Il widget At a Glance dei Pixel potrebbe mostrare i timer dei ... HDblog

Altra novità in arrivo per At a Glance sui Google Pixel TuttoAndroid.net

Back in July, the Pixel Launcher’s At a Glance widget picked up Air Quality (AQI) alerts and there’s now a setting to turn them on/off.Widgets on iPhone are a clever way to instantly access useful information, like the weather, and frequently used apps, from the Home or Lock screen.