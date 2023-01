Il vestito di Valentina Vignali è trasparente | vedo e non vedo sotto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 26 gennaio 2023)è una donna con una bellezza incredibile; lei riesce senza nessun problema a mandare fuori di testa i suoi fan. Non possiamo parlare disenzalineare come sia una cestita di gran livello; il basket ha sempre fatto parte della sua vita e le ha permesso di superare un momento veramente complesso. Facciamo riferimento a quando scoprì di avere un tumore alla tiroide; notizia, come possiamo immaginare, non semplice da digerire. La, grazie anche alla sua determinazione e alla sua forza di volontà, vinse la partita più importante della sua vita. InstagramCome abbiamo detto, il basket fu molto importante in quel momento; è anche per questo che non deve essere stato facile l’annuncio del ritiro a fine stagione. Restando in ambito lavorativo, ...