Il valzer di Viktor&Rolf nel mondo sottosopra

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Life&People.it Una sala circolare nel sontuoso hotel parigino l’Intercontinental, arricchita da stucchi, marmi e chendelier di cristallo è la location in cui Viktor Hosting e Rolf Snoeren organizzano il loro ballo per la Haute Couture Primavera Estate 2023. La sfilata tra sogno e riflessione E lo show inizia. Diciotto giovani debuttanti sfilano con l’eleganza e la raffinatezza di bamboline vestite dai colori pastello, immerse in nuvole di colore che ricordano i dipinti di Boucher e Watteau. Le prime tre indossano elegantemente classici abiti da ballo, con corsetto, cristalli e fiochi dal sapore bon ton. Improvvisamente il vento del surrealismo invade la sala, gli abiti prendono vita e si staccano dal corpo, proseguendo fisicamente distaccati dalle modelle che li accompagnano in passerella. La sfilata diventa così un’occasione di riflessione sul rapporto tra abito e corpo. Le ...