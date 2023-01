(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Farnesina ha reso noto cheha assunto oggi l’incarico did’Italia a Mascate, in. Nato a Salerno e laureato in Giurisprudenza all’Università di Salerno. Il 17 dicembre 2001, in seguito ad esame di concorso, è stato nominato Segretario di Legazione in prova. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale dell’Integrazione Europea e la Direzione Generale dei Paesi dell’Asia, Oceania, Pacifico e Antartide. Il 27 giugno 2005 ha assunto come Secondo Segretario, poi Primo Segretario, alla Rappresentanza Permanente presso l’UE a Bruxelles, il 30 marzo 2009 come Primo Segretario a Bucarest ed il 21 novembre 2011 come Reggente il Consolato Generale a Tripoli, poi Console Generale. Rientrato al Ministero, ha prestato servizio presso la Direzione Generale per l’Unione Europea ...

Eradi origine ma viveva all'Aquila dagli anni cinquanta. Egli, lo sappiamo, fu a capo ...dei 100 anni ricevette la visita in casa di diverse autorità tra cui il sindacoBiondi e ...... 'in considerazione della nevicata in corso, il sindacoBiondi ha invitato a mettersi in ... Neli nubifragi dei giorni scorsi hanno lasciato il posto alla neve su zone gia' ...

Il salernitano Pierluigi D'Elia nuovo ambasciatore italiano in Oman SalernoToday

Il salernitano Pierluigi D'Elia nuovo ambasciatore in Oman - Ildenaro.it Il Denaro

Le notizie di calciomercato del 25 gennaio 2023 Sport Fanpage

Napoli Gollini, è ufficiale. E Kvaratskhelia 'vede' la Roma • TAG24 Tag24

Napoli, primo allenamento per Gollini. Ottime notizie da Kvaratskhelia Corriere dello Sport

È il salernitano Pierluigi D'Elia il nuovo ambasciatore d'Italia in Oman. A renderlo noto il Ministero degli Esteri. Classe 1976, D'Elia si è laureato in Giurisprudenza all'Universita' di Salerno. All ...Recuperato anche Juan Jesus, prima convocazione per Pierluigi Gollini, il portiere arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto nello scambio con Sirigu. Altra novità in casa ...