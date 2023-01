Il ruolo dell’Italia nel nuovo giro di aiuti militari internazionali all’Ucraina

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Con il sesto decreto interministeriale tra pochi giorni l’Italia invieràun primo scudo missilistico, grazie ai rifornimenti di missili Aspide e il sistema radar Spada. Roma sta provando a ritagliarsi unda co-protagonista nel sostegno occidentale a Kyjiv. Nella giornata di ieri il protagonista è stato il presidente americano Joe Biden, che ha annunciato l’invio di 31 carri armati M1 Abrams. Poi l’attenzione dell’Europa si è spostata sul cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha confermato la storica decisione di inviare 14 Leopard 2e autorizzare gli altri Paesi europei che si sono detti pronti (a Polonia, Finlandia, Danimarca ieri si sono aggiunte Olanda e Spagna) a fare altrettanto: serviva l’ok di Berlino per permettere agli altri di ri-esportare i tank tedeschi. Ma anche l’impegno di Roma non sarà poi ...

