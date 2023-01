Il ritorno di Sonoimperfetto passa per “Luna”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilin musica di– il nuovo progetto artistico del cantautore campano Gerardo Giarletta –per le note soffuse e passionali di “” (Visory Records/Believe), il suo nuovo singolo rilasciato oggi su tutte le piattaforme di streaming e download Scritta a quattro mani dallo stesso artista insieme alla cantautrice Eleonora Toscani, con la produzione di ORPH3US, nome d’arte di Matteorelli, “” è un’intima e calorosa ballad pop che attinge al cantautorato italiano più classico e allo stesso tempo contemporaneo, scena musicale in cuivuole continuare a dire la sua. «Niente può sostituire l’intensità e l’intimità che c’è in un dialogo fatto di sguardi – afferma il cantautore -. E allora ogni notte che faccio? Mi ...

