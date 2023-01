Il re del calciomercato | #SerieA | @acffiorentina | la probabile formazione e i convocati per il match col…

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il re delha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore:, lae iper ilcol @TorinoFC 1906: out Pierluigi #Gollini https://t.co/2UH3UkT7rc — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 2 retweet e 65 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del, lae iper ilproviene da JustCalcio.com.

Il brasiliano, come confermato nei giorni scorsi dallo stesso Italiano, sta meglioprevisto e potrebbe rientrare nella lista dei convocati già per la sfida contro i biancocelesti. Restano ancora ...Io ho apprezzato le paroleMinistro Abodi. Aspettiamo le motivazioni. STRUMENTI - 'È un problema che non è solo della Lega Serie A, ma di tutto il sistema calcio federale. Parliamo di un sistema ...

DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative del 26 gennaio CalcioMercato.it

Roma, in arrivo l'offerta del Leverkusen per Shomurodov Calciomercato.com

Calciomercato, tutte le trattative e gli affari di giornata Corriere dello Sport

Roma, per Zaniolo c'è un offerta ufficiale del Bournemouth: 30 milioni più bonus Sky Sport

Milan, la Procura indaga sulla vendita del club a RedBird Calciomercato.com

Il Milan sogna in grande e pensa a Joao Cancelo per la prossima estate. Ecco quanto di vero c'è in questi rumors Redazione Il Milanista La società rossonera del Milan è sempre attenta… Leggi ...Nulla è da escludere però, viste le recenti esperienze dell’Inter col Paris Saint-Germain, spesso consumatesi nelle ultime battute di mercato (vedi l’assalto a ferragosto). Il PSG vuole anticipare l’a ...