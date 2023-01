Il principe arabo offre 100 mila euro per un vecchio taxi ma il tifoso della Juve dice no

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non è certo un buon momento per lantus dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Ma al cuore non si comanda e la passione dei tifosi veri non può essere scalfita facilmente. ...

Ma Tommy Agosta non ha ceduto alle lusinghe di unche solitamente può disporre di auto di ben altro tenore. Ma questa è speciale: nella carrozzeria bianca ci sono circa 170 autografi ...L'offerta del, pronto a sborsare una tale cifra per il taxi di Tommy, non è bastata a convincere l'uomo che ha deciso di rispedire al mittente la proposta del. Agosta, come ha ...

Tassista rifiuta 100mila euro da un principe arabo per la sua Fiat Ulysse: «La mia auto è un vero cimelio» ilmessaggero.it

taxi juve Tiscali

Tassista juventino rifiuta 100 mila euro: nel suo taxi le firme di tanti "big" bianconeri Tutto Juve

I lavori di Neom sono cominciati davvero, come sarà la città del ... Fanpage.it

Prime lezioni dal Qatargate (e una preghiera) The Watcher Post

Roma, premio ai tassisti che scortavano i medici durante il Covid L'offerta del principe arabo, pronto a sborsare una tale cifra per il taxi di Tommy, non è bastata a convincere l'uomo che ha deciso ...Un tassista juventino ha rifiutato ben 100mila euro per il suo taxi, una Fiat Ulysse dal valore di qualche migliaia di euro. Tommy Agosta non ha ceduto al ...