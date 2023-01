Il primo giorno della mia vita | la recensione | tornare ad amare la vita si può?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladi Ilmia, film di Paolo Genovese tratto dal suo omonimo romanzo in cui quattro persone riflettono sul suicidio. Con Toni Servillo e Valerio Mastandrea. Un sacerdote americano del Michigan, Gerald Johnson, ha rivelato su TikTok di essere stato all'Inferno. Ci sarebbe finito nel 2016, dopo aver avuto un infarto. Lo descrive come un posto tremendo, popolato da persone con catene ai piedi, in preda a fiamme eterne. Un luogo in cui c'è anchemusica. E non musica qualsiasi: secondo la testimonianza del prete, all'Inferno ascoltano in loop le canzoni Umbrella e Don't worry be happy, rispettivamente di Rihanna e Bobby McFerrin. I protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese non sono ancora finiti tra le fiamme, stanno in un limbo, ...