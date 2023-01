Il presidente della Lega Serie A allo scoperto sullo scandalo plusvalenze

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti sull’intervento del Governodelle, è arrivato anche il commento delA, Lorenzo Casini. Al termine dell’Assemblea disono arrivate interessanti indicazioniche ha travolto il calcio italiano. Si è parlato anche di diritti tv, ma l’argomento principale è stato ovviamente quello delle. “È un tema serio, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma basta vedere anche i dati del report calcio per vedere quanto siano cresciute come peso a bilancio”. Foto di Cesare Abbate / Ansa“Di per sé non sono un male, ci sono società che vivono in modo sano di, il ...